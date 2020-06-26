Ученый заявил, что к нему пришли из СБУ из-за протеста против нового главы МОН

Старший научный исследователь Института физики НАН Украины Антон Сененко сообщил в Facebook, что к нему пришел "куратор" из Службы безопасности Украины. По словам ученого, сотрудник СБУ пришел в Институт после его участия в акции против назначения Сергея Шкарлета новым главой Минобразования и науки.
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Сененко говорит, что сотрудник СБУ интересовался, кто был организаторами и участниками акции и, получали ли протестующие деньги. Также он спрашивал, зачем ученый пришел на акцию.
Сененко ответил, что участвовал в акции в свой выходной день, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Он не назвал активистов, поскольку они были в масках. О случаях участия в протесте за деньги ему неизвестно.
"Был и очень странный вопрос: для меня основным является наука или это все (не знаю, что имелось в виду). Ответил, что конечно наука, а науку можно творить только в условиях академической добропорядочности, поэтому это все меня так и беспокоит", - пишет Сененко.
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По его словам, сотрудник СБУ также интересовался сотрудничеством ученого с образовательной онлайн-платформой Прометеус и связями за границей.
"Поинтересовался, почему такой интерес к моей персоне. Куратор ответил, что это просто его работа и они проверяют информацию об акции протеста и, нет ли там состава преступления по статье какой-то (честно, не запомнил), а ему сказали (видимо в службе меня читают), что я человек, который многое знает", - сказал он.
Ученый не исключает, что подобные визиты могли быть и к другим участникам протеста. Он говорит, что продолжит высказывать свою общественную позицию.
Журналист LIGA.net направил запрос о комментарии в СБУ, чтобы узнать, какой была цель визита сотрудника СБУ и, по какой статье проверяют акцию.
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