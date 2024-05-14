У экс-нардепов, прокуроров и судей Украины есть элитное имущество в Дубае – Слідство.Інфо

Журналисты отметили, что Дубай привлекал чиновников из-за того, что до недавнего времени в ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами

Дубай (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Ряд украинских чиновников имеют недвижимость в Дубае на десятки миллионов долларов. Среди них есть, в частности, бывшие народные депутаты, прокуроры и судьи. Об этом стало известно по результатам расследовательского проекта "Dubai Unlocked", в котором от Украины принимали участие Слідство.Інфо и Схемы.

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Более 70 СМИ со всего мира получили данные земельного департамента Дубая, а также государственных коммунальных компаний. Журналисты проанализировали информацию о сотнях тысяч объектов недвижимости в городе, их владельцах и арендаторах и верифицировали, кому принадлежит ценное имущество.

В Слідство.Інфо отметили, что результаты расследования показали, как город "раскрыл свои объятия беспринципным лицам со всего мира". Предварительными находками проекта стали, в частности, украинские народные депутаты, прокуроры и судьи, купившие недвижимости в Дубае на десятки миллионов долларов.

Один из них – экс-чиновник времен Виктора Януковича, бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. По информации журналистов, у него два апартамента на берегу Персидского залива в жилом комплексе W Residences Dubai — The Palm. Эту недвижимость Злочевский переоформил на свою дочь Анну Злочевскую.

Вторым чиновником с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах оказался пророссийский политик от ныне запретной Партии регионов и экс-президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев и его сын Александр. Они владели, по меньшей мере, 19 апартаментами и офисными помещениями общей стоимостью в $15 млн, сообщили расследователи.

Другим бывшим нардепом от Партии регионов, также имеющим недвижимость в Дубае, стал Василий Грицак. По данным проекта, он владеет в городе двумя квартирами на сумму свыше $700 000.

Еще одной владелицей элитного имущества в ОАЭ является Светлана Емельянова, бывшая супруга судьи времен Януковича Артура Емельянова. Она, как сообщили в Слідство.Інфо, владеет тремя квартирами общей стоимостью $1,8 млрд.

Кроме того, две квартиры и гостиничные апартаменты стоимостью свыше $400 000 в Дубае имеет бывший заместитель прокурора Одесской области Олег Корнилов, отметили представители проекта.

Среди владельцев недвижимости в Эмиратах есть и многие россияне, которые поддерживают агрессию РФ против Украины и находятся под санкциями других государств. Расследователи проекта сообщили, что Александр Бородай, идеолог "русского мира", депутат нелегитимной Госдумы и боевик террористической организации ДНР, является одним из таких представителей.

Другими российскими чиновниками, имеющими недвижимость в Дубае, являются российские депутаты Бекхан Агаев и Григорий Аникеев, заместитель гендиректора Росатома Павел Ипатов и депутат от Коммунистической партии РФ Роман Лябихов.

Журналисты объяснили, что в последнее время Дубай привлекал таких чиновников из-за того, что до недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами. Непоследовательность страны в ответ на запросы иностранных властей о помощи в арестах и выдаче беглецов стала еще одним фактором выбора этой юрисдикции для жизни. Поэтому, как подчеркнули расследователи, чиновники и бизнесмены со всего мира успешно спрятали свои богатства в элитных объектах Эмиратов.

В ближайшее время десятки журналистских организаций в мире будут публиковать новые истории о дубайской недвижимости, в том числе об украинских чиновниках, добавили в Слідство.Інфо.

Злочевский занимал должность министра экологии с 2010 года по 2012 год в правительстве Азарова. После Революции достоинства у него много лет были проблемы с законом, но в 2023 году он получил приговор без заключения – отделавшись штрафом. В 2021 году Злочевский переписал газовый бизнес на дочерей.

В октябре 2023 года правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении Богуслаева, подозреваемого в работе на Россию.

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