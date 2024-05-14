Низка колишніх українських нардепів, прокурорів та суддів мають елітне майно у Дубаї – Слідство.Інфо

Журналісти зазначили, що Дубай приваблював чиновників через те, що до недавнього часу Емірати не мали договорів про екстрадицію з багатьма країнами

Дубай (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Низка українських чиновників мають нерухомість у Дубаї на десятки мільйонів доларів. Серед них є, зокрема, колишні народні депутати, прокурори та судді. Про це стало відомо за результатами розслідувального проєкту "Dubai Unlocked", у якому від України брали участь Слідство.Інфо та Схеми.

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Понад 70 медіа з усього світу отримали дані земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних компаній. Журналісти проаналізували інформацію щодо сотні тисяч об’єктів нерухомості у місті, їхніх власників й орендарів та верифікували, кому належить коштовне майно.

У Слідство.Інфо зазначили, що результати розслідування показали, як місто "розкрило свої обійми безпринципним особам з усього світу". Попередніми знахідками проєкту стали, зокрема, українські народні депутати, прокурори та судді, які придбали нерухомості у Дубаї на десятки мільйонів доларів.

Один із них – експосадовець часів Віктора Януковича, колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. За інформацією журналістів, він має двоє апартаментів на березі Перської затоки у житловому комплексі W Residences Dubai — The Palm. Цю нерухомість Злочевський переоформив на свою доньку Анну Злочевську.

Другим чиновником із нерухомістю в Об'єднаних Арабських Еміратах виявився проросійський політик від нині забороненої Партії регіонів й експрезидент компанії Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр. Вони володіли щонайменше 19 апартаментами та офісними приміщеннями загальною вартістю у $15 млн, повідомили розслідувачі.

Іншим колишнім нардепом від Партії регіонів, який також має нерухомість у Дубаї, став Василь Грицак. За даними проєкту, він володіє у місті двома квартирами на суму понад $700 000.

Ще однією власницею елітного майна в ОАЕ є Світлана Ємєльянова, колишня дружина судді часів Януковича Артура Ємєльянова. Вона, як повідомили у Слідство.Інфо, володіє трьома квартирами загальною вартістю $1,8 млрд.

Крім цього, дві квартири та готельні апартаменти вартістю понад $400 000 у Дубаї має колишній заступник прокурора Одеської області Олег Корнілов, зазначили представники проєкту.

Серед власників нерухомості в Еміратах є й чимало росіян, які підтримують агресію РФ проти України й перебувають під санкціями інших держав. Розслідувачі проєкту повідомили, що Олександр Бородай, ідеолог "руського мира", депутат нелегітимної Держдуми та бойовик терористичної організації ДНР, є одним із таких представників.

Іншими російськими посадовцями, які мають нерухомість в Дубаї, є російські депутати Бекхан Агаєв та Григорій Анікєєв, заступник гендиректора Росатома Павел Іпатов і депутат від Комуністичної партії РФ Роман Лябіхов.

Журналісти пояснили, що останнім часом Дубай приваблював таких чиновників через те, що до недавнього часу ОАЕ не мали договорів про екстрадицію з багатьма країнами. Непослідовність країни у відповідь на запити іноземної влади про допомогу в арештах та видачі втікачів стала ще одним фактором вибору цієї юрисдикції для життя. Тому, як підкреслили розслідувачі, посадовці та бізнесмени з усього світу успішно сховали свої багатства в елітних об’єктах Еміратів.

Найближчим часом десятки журналістських організацій у світі публікуватимуть нові історії про дубайську нерухомість, у тому числі й про українських посадовців, додали в Слідство.Інфо.

Злочевський обіймав посаду міністра екології з 2010 року до 2012 року в уряді Азарова. Після Революції гідності у нього багато років були проблеми з законом, але у 2023 році він отримав вирок без ув'язнення - відбувшись штрафом. У 2021 році Злочевський переписав газовий бізнес на дочок.

У жовтні 2023 року правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на Росію.

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