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С 1 марта все военные ВСУ будут получать на 30% больше – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 19:18

Сегодня, 25 февраля, министр обороны Алексей Резников подписал срочную Телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 года повышение военнослужащим ВСУ денежного довольствия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Там отметили, что абсолютно всем военным, кто еще не получил повышения в этом году, будет повышение зарплаты на 30%.

В частности, предусмотрены установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.

Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат все же будет менее 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста, сообщили в министерстве.

"Еще в прошлом году мы брали на себя обязательство начать в 2022 году повышение денежного довольствия военнослужащих. Соответствующий указ подписал Президент Украины. Совместно с Кабмином, Минфином и профильным парламентским комитетом нам удалось найти ожидаемый финансовый ресурс и обеспечить повышение зарплаты защитников и защитниц Украины до уровня средней по стране", – сказал Резников.

  • 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабмин должен обеспечить с 1 марта 2022 года повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ на 30%.
Вадим Ребрина
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Алексей Резников ВСУ зарплата
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