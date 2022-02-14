Зеленский распорядился поднять зарплаты военным
Кабмин должен обеспечить с 1 марта 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30%. Об этом говорится в указе о неотложных мерах по консолидации украинского общества, опубликованном на сайте президента Владимира Зеленского.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также, согласно указу, правительство должно довести до 20% с начала 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы и Нацгвардии.
Кроме того, указом предусматривается объявить 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят государственный флаг, в 10:00 будет исполнен государственный гимн.
Посольства Украины за рубежом должны провести имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Кабмину Зеленский поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности:
- обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ГПСУ и Нацгвардии;
- создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UАвместе для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан;
- ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.
Государственным органам поручается обеспечить их надлежащее функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой. В случае выявления нарушений к ним должны быть применены в установленном порядке соответствующие санкции.
ДОПОЛНЕНО В 21:05. На брифинге после заседания фракции Слуга народа ее глава Давид Арахамия рассказал, откуда возьмут деньги на повышение зарплат военным.
"Там будет перераспределение. Часть денег из инфораструктуры, с дорог забирается, часть — мы внесли от Кабмина законопроект о повышении ренты на газ..." - сказал Арахамия.
По его словам, в декабре 2021 года из Украины вывели 12 млрд долларов. "Половина из этих денег — компании, которые занимаются газободывающей сферой", - отметил он. Маржа в этих операциях, по словам главы СН, достигала 1200%.
Арахамия сказал, что подготовлен законопроект, согласно которому, "если у тебя маржа обычная индустриальная, то ты в рамках той ренты, в которой ты сейчас, если рыночная стоимость газа больше 400 долл, то ты платишь двойную ренту". Эти деньги будут потрачены на сектор безопасности и на импорт газа, который нужен сейчас НАК Нефтегазу для того, "чтобы сохранить льготную цену для населения".
На повышение зарплат, по словам Арахамии, нужно больше 30 млрд грн.
- Напряженность вокруг Украины достигла невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что угроза нового вторжения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока России посягает на украинские территории, однако СНБО сегодня не видит предпосылок того, что наступление произойдет в ближайшие дни.
Комментарии