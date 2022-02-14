Зеленский распорядился поднять зарплаты военным

Кабмин должен обеспечить с 1 марта 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30%. Об этом говорится в указе о неотложных мерах по консолидации украинского общества, опубликованном на сайте президента Владимира Зеленского.

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Также, согласно указу, правительство должно довести до 20% с начала 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Кроме того, указом предусматривается объявить 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят государственный флаг, в 10:00 будет исполнен государственный гимн.

Посольства Украины за рубежом должны провести имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кабмину Зеленский поручил в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности:

- обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ГПСУ и Нацгвардии;

- создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UАвместе для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан;

- ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Государственным органам поручается обеспечить их надлежащее функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой. В случае выявления нарушений к ним должны быть применены в установленном порядке соответствующие санкции.

ДОПОЛНЕНО В 21:05. На брифинге после заседания фракции Слуга народа ее глава Давид Арахамия рассказал, откуда возьмут деньги на повышение зарплат военным.

"Там будет перераспределение. Часть денег из инфораструктуры, с дорог забирается, часть — мы внесли от Кабмина законопроект о повышении ренты на газ..." - сказал Арахамия.

По его словам, в декабре 2021 года из Украины вывели 12 млрд долларов. "Половина из этих денег — компании, которые занимаются газободывающей сферой", - отметил он. Маржа в этих операциях, по словам главы СН, достигала 1200%.

Арахамия сказал, что подготовлен законопроект, согласно которому, "если у тебя маржа обычная индустриальная, то ты в рамках той ренты, в которой ты сейчас, если рыночная стоимость газа больше 400 долл, то ты платишь двойную ренту". Эти деньги будут потрачены на сектор безопасности и на импорт газа, который нужен сейчас НАК Нефтегазу для того, "чтобы сохранить льготную цену для населения".

На повышение зарплат, по словам Арахамии, нужно больше 30 млрд грн.

Напряженность вокруг Украины достигла невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.

ведет хронику. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что угроза нового вторжения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока России посягает на украинские территории, однако СНБО сегодня не видит предпосылок того, что наступление произойдет в ближайшие дни.

Вадим Ребрина

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