С 2014 г выявлено 1 639 сотрудников СБУ, причастных к совершению предательства

Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)

С 2014 года в Службе безопасности Украины выявили 1 639 сотрудников, которые причастны к преступлениям против основ национальной безопасности. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

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Следователи СБУ в этот период расследовали 23 уголовных производства против 26 бывших сотрудников ведомства.

"Сегодня следствие продолжается в 6 уголовных производствах относительно 6 лиц, из которых в 5 производствах досудебное расследование остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК, в связи с розыском подозреваемых", - сказано в ответе службы.

Суды приняли решения по трем лицам. Двое из них отбывают наказание и еще один освобожден от уголовной ответственности на законных основаниях, сообщили в СБУ.

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Согласно данным, которые в феврале 2019 г обнародовала на тот момент первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, верными присяге в крымских отделениях СБУ из 2240 сотрудников остались только 242.

14 апреля СБУ сообщила о разоблачении в своих рядах генерал-майора Валерия Шайтанова, который, по версии украинской спецслужбы, работал на ФСБ России.