С 24 февраля 12 000 мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли
С начала военного положения 12 000 мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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С начала полномасштабной войны начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20.
Более 950 человек получили подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.
Также зафиксировано 410 безуспешных попыток подкупа пограничников на более 4,9 млн грн.
С начала военного положения зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах.
- 26 декабря правоохранительные органы разоблачили канал бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета.
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