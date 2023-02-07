С бывшего гауляйтера Севастополя сняли санкции Евросоюза

Евросоюз снял санкции с бывшего гауляйтера Севастополя Дмитрия Овсянникова. Решение об этом опубликовано на сайте юридических документов ЕС.

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Как сказано в сообщении, Овсянников исключен из санкционного списка в связи с решением суда Евросоюза.

ЕС внес Овсянникова в санкционный список как главу незаконной оккупационной администрации временно оккупированного украинского Севастополя в ноябре 2017 года.

В октябре 2022 года суд ЕС удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, который требовал вывести его из-под санкций с мотивировкой, что он больше не занимает должность, за которую был включен в санкционный список.

27 января Совет Европейского Союза решил продлить на полгода – до 31 июля 2023 года – все экономические санкции, введенные отношении фигурантов из России.

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Сергій Бережний

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