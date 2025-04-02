С начала года украинцы 646 раз жаловались на нарушение языкового закона

Случаи несоблюдения языкового закона распространены по всей Украине, однако больше всего этого в городах-миллионниках, заявил языковой омбудсмен

Тарас Кремень (Фото: Facebook)

С начала года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил 646 обращений от украинцев о нарушении языкового закона. Больше жалоб поступило из Киева, о чем он сообщил в Facebook.

По словам языкового омбудсмена, 261 жалобу отправили киевляне, 84 – жители Одесской области. Еще 71, 69 и по 22 жалобы отправили из Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областей соответственно.

Кремень отметил, что случаи несоблюдения языкового закона распространены по всей Украине, однако больше всего их встречается в городах-миллионниках.

По статистике, которую предоставил омбудсмен, одна из наиболее проблемных сфер соблюдения закона о государственном языке — это обслуживание, на которое поступило 307 жалоб.

Больше всего обращений (175 случаев) касались интернет-ресурсов, в том числе отсутствия украинской версии сайтов или автоматической загрузки их на других языках. Также было 104 жалобы на нарушение языкового закона при предоставлении услуг, а 28 обращений касались информации о товарах и услугах.

Кремень отметил, что к началу 2025 года остается проблема с соблюдением языкового законодательства в информационной сфере и рекламе. За первые три месяца омбудсмен получил 128 таких жалоб, из которых 67 касались Киева.

Кроме того, украинцы подали 54 жалобы на нарушение языкового закона в образовании, больше всего из которых (17) касалось заведений высшего образования.

Инфографика: Тарас Кремень