З початку року українці 646 разів скаржилися на порушення мовного закону, найбільше – кияни

Випадки недотримання мовного закону поширені у всій Україні, однак найбільше їх трапляється у містах-мільйонниках, заявив мовний омбудсмен

Тарас Кремінь (Фото: Facebook)

Від початку року уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав 646 звернень від українців щодо порушення мовного закону. Найбільше скарг надійшло з Києва, про що він повідомив у Facebook.

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За словами мовного омбудсмена, 261 скаргу надіслали кияни, 84 – мешканці Одеської області. Ще 71, 69 та по 22 скарги надіслали з Харківської, Дніпропетровської, Київської та Донецької областей відповідно.

Кремінь зазначив, що випадки недотримання мовного закону поширені у всій Україні, однак найбільше їх трапляється у містах-мільйонниках.

За статистикою, яку надав омбудсмен, одна з найбільш проблемних сфер щодо дотримання закону про державну мову — це обслуговування, на яку надійшло 307 скарг.

Найбільше звернень (175 випадків) стосувалися інтернет-ресурсів, зокрема відсутності української версії сайтів або автоматичного завантаження їх іншими мовами. Також було 104 скарги на порушення мовного закону під час надання послуг, а 28 звернень стосувалися інформації про товари та послуги.

Кремінь зауважив, що на початок 2025 року залишається проблема з дотриманням мовного законодавства в інформаційній сфері та рекламі. За перші три місяці року омбудсмен отримав 128 таких скарг, з яких 67 стосувалися Києва.

Крім того, українці подали 54 скарги на порушення мовного закону в освіті, найбільше з яких (17) стосувалося закладів вищої освіти.

Інфографіка: Тарас Кремінь

22 січня 2025 року Центр Разумкова з'ясував, що майже 70% українців повідомляють, що вільно володіють українською мовою. Тоді як 2% опитаних заявили, що мають труднощі з розумінням мови.