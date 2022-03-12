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С начала войны российские оккупанты убили в Украине 79 детей – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 18:42

По состоянию на 13:00 12 марта с начала вторжения российских оккупантов в Украине погибли 79 детей, пострадали около 100. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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Она привела несколько последних примеров.

В результате обстрела жилых домов в городе Пологи Запорожской области пострадали 8-летняя девочка и мальчик – им оторвало ноги. Раненых детей увезли в неизвестном направлении российские военные.

Вчера оккупанты вели прицельный огонь по мечети Мариуполя, где в укрытии находились 86 граждан Турции. Среди них – 34 ребенка. Их судьба пока неизвестна.

Под угрозой расстрела российские боевики не позволили оказать помощь и отвезти в больницу жительницу села Кандыбино Николаевской области, у которой начались преждевременные роды. Местная медсестра в онлайн-режиме с акушером-гинекологом из Николаева помогли женщине родить самой.

"Действия вооруженных сил Российской Федерации представляют прямую угрозу жизни и здоровью всего мирного населения Украины – оккупанты со зверской жестокостью пытают наш народ. Каждый из таких фактов является преступлением против человечности в соответствии с Римским статутом международного уголовного суда", – отметила Денисова.

Она также призвала страны НАТО закрыть небо над Украиной. "Это может спасти сотни жизней мирного населения, наших детей!" – подчеркнула омбудсмен.

  • 10 марта министр обороны Алексей Резников сообщил, что с начала вторжения в Украину российские войска убили больше мирного населения, чем военных.
  • По данным ООН, на 24:00 9 марта в Украине погибли 549 гражданских, 947 раненых. При этом в ООН считают, что реальное число жертв значительно выше.
Вадим Ребрина
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Людмила Денисова Россия война оккупанты дети омбудсмен
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