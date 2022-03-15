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С начала войны Украину покинули более трех миллионов беженцев – ООН

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 12:51
С начала войны Украину покинули более трех миллионов беженцев – ООН - Фото
Дворец Наций, отделение ООН в Женеве. Фото: МИД Украины

По данным ООН, с начала войны Украину покинули более трех миллионов беженцев.

Большую часть беженцев приняла Польша – около 1,8 млн человек, еще около 450 тысяч бежало в Румынию, около 340 тысяч – в Молдову.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что граждане Украины, которые были вынуждены уехать из страны из-за нападения России, смогут жить и работать в странах Евросоюза до трех лет. Их освободят от сложной процедуры оформления документов.

"ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны права жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года", – сказано в сообщении.

Украинцы и раньше имели 90-дневный безвизовый режим с ЕС. Сейчас в законодательство Евросоюза внесены изменения – украинцы смогут остаться в странах после истечения этого срока.

Дмитрий Смирнов
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ООН беженцы
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