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26.03.2019, 08:55

С сегодняшнего дня бойцы УПА - участники боевых действий

С сегодняшнего дня бойцы УПА - участники боевых действий - Фото
Удостоверение УБД (фото - пресс-служба Генштаба ВСУ)

Как именно будет предоставляться статус УБД борцам за независимость Украины в XX веке, установит правительство

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Сегодня, 26 марта, вступил в силу закон о признании участниками боевых действий борцов за независимость Украины в XX веке.

Статус УБД предоставляется лицам, которые брали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость ств составе:

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- Украинской повстанческой армии;
- Украинской повстанческой армии атамана Тараса (Бульбы) Боровца "Полiська Сiч";
- Украинской народной революционной армии;
- вооруженных подразделений Организации украинских националистов;
- Украинской военной организации;
- Организации народной обороны "Карпатська Сiч".

Это регулируется законом №2640-VIII.

6 декабря 2018 года Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов статус участников боевых действий - 236 голосов "за". Президент Петр Порошенко этот документ одобрил.

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Теги: упа, оун, убд, уво
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