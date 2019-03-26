С сегодняшнего дня бойцы УПА - участники боевых действий

Сегодня, 26 марта, вступил в силу закон о признании участниками боевых действий борцов за независимость Украины в XX веке.
Статус УБД предоставляется лицам, которые брали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость ств составе:
- Украинской повстанческой армии;
- Украинской повстанческой армии атамана Тараса (Бульбы) Боровца "Полiська Сiч";
- Украинской народной революционной армии;
- вооруженных подразделений Организации украинских националистов;
- Украинской военной организации;
- Организации народной обороны "Карпатська Сiч".
Это регулируется законом №2640-VIII.
6 декабря 2018 года Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов статус участников боевых действий - 236 голосов "за". Президент Петр Порошенко этот документ одобрил.
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