UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С утра по Украине выпустили более 20 ракет, могут быть еще запуски – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 09:44
С утра по Украине выпустили более 20 ракет, могут быть еще запуски – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

Утром 31 октября Россия выпустила по территории Украины более 20 ракет. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что утренняя российская атака не комбинированная – используют только ракеты, без дронов-камикадзе.

"Вылетели бомбардировщики стратегической авиации Ту-95, Ту-160 из района Волгодонска Ростовской области. Выпустили более двух десятков ракет. Возможно, будет еще – не исключены новые волны атак. Ракеты летят как с северного, так и южного направления, облетая Украину, и наносят удары по объектам критической инфраструктуры", – сказал Игнат.

Он добавил, что россияне использовали ракеты Х-101 и Х-555.

Представитель Воздушных сил сказал, что ПВО работает, но все ракеты сбить не удастся – они высокотехнологичные, удается сбить только 50-60%.

  • Около 07:30 на всей территории Украины была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Сообщалось о работе сил ПВО в ряде областей.
  • Власти уже подтвердили попадание российских ракет по критической инфраструктуре в Киеве, Харькове, Запорожье и Черкасской области.
  • Офис президента предупредил об экстренных отключениях электроэнергии.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 