С утра по Украине выпустили более 20 ракет, могут быть еще запуски – Воздушные силы

Утром 31 октября Россия выпустила по территории Украины более 20 ракет. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что утренняя российская атака не комбинированная – используют только ракеты, без дронов-камикадзе.

"Вылетели бомбардировщики стратегической авиации Ту-95, Ту-160 из района Волгодонска Ростовской области. Выпустили более двух десятков ракет. Возможно, будет еще – не исключены новые волны атак. Ракеты летят как с северного, так и южного направления, облетая Украину, и наносят удары по объектам критической инфраструктуры", – сказал Игнат.

Он добавил, что россияне использовали ракеты Х-101 и Х-555.

Представитель Воздушных сил сказал, что ПВО работает, но все ракеты сбить не удастся – они высокотехнологичные, удается сбить только 50-60%.

Около 07:30 на всей территории Украины была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Сообщалось о работе сил ПВО в ряде областей.

Власти уже подтвердили попадание российских ракет по критической инфраструктуре в Киеве, Харькове, Запорожье и Черкасской области.

Офис президента предупредил об экстренных отключениях электроэнергии.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.