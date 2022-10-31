С утра по Украине выпустили более 20 ракет, могут быть еще запуски – Воздушные силы
Утром 31 октября Россия выпустила по территории Украины более 20 ракет. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
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Он отметил, что утренняя российская атака не комбинированная – используют только ракеты, без дронов-камикадзе.
"Вылетели бомбардировщики стратегической авиации Ту-95, Ту-160 из района Волгодонска Ростовской области. Выпустили более двух десятков ракет. Возможно, будет еще – не исключены новые волны атак. Ракеты летят как с северного, так и южного направления, облетая Украину, и наносят удары по объектам критической инфраструктуры", – сказал Игнат.
Он добавил, что россияне использовали ракеты Х-101 и Х-555.
Представитель Воздушных сил сказал, что ПВО работает, но все ракеты сбить не удастся – они высокотехнологичные, удается сбить только 50-60%.
- Около 07:30 на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о работе сил ПВО в ряде областей.
- Власти уже подтвердили попадание российских ракет по критической инфраструктуре в Киеве, Харькове, Запорожье и Черкасской области.
- Офис президента предупредил об экстренных отключениях электроэнергии.
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