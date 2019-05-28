Саакашвили сообщил, когда вернется в Украину

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину завтра, 29 мая. Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ.

"Сейчас я приезжаю в Украину, завтра приезжаю в Украину", - сказал Саакашвили.

Также он заявил, что планирует приехать в Грузию.

"Друзья, единомышленники и сторонники! Рады Вам сообщить, что уже завтра, 29 мая, в 17:00 собираемся в Борисполе встречать Михаила Саакашвили в Украине", - говорится в сообщении Движения новых сил в Facebook.

Сегодня президент Владимир Зеленский внес изменения в указ пятого президента Петра Порошенко и вернул гражданство Саакашвили.