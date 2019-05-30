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30.05.2019, 20:36

Саакашвили заявил, что у него не было конфликта с Аваковым

Саакашвили заявил, что у него не было конфликта с Аваковым - Фото
Скриншот с видео

Вместе с тем Саакашвили сказал, что у него есть обида на пятого президента Петра Порошенко

Вернувшийся в Украину экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что у него не было личного конфликта с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом Саакашвили сказал в интервью DW.

На вопрос, как он будет защищаться от Авакова, Саакашвили ответил: "У меня не было личного конфликта с Арсеном Аваковым. Это так выглядело. Но у меня был конфликт с системой. Он в тот момент защищал ту систему и продолжает защищать ту систему. У меня нет личной обиды на Авакова".

Вместе с тем Саакашвили сказал, что у него есть обида на пятого президента Петра Порошенко.

"У меня больше была (обида, - ред.) на Порошенко. Почему? Порошенко давал обещания. Обещанного три года ждут. Вот это с нами и произошло. Поэтому у меня есть основания быть обиженным на Порошенко. Ну, какие основания быть обиженным на Авакова? Система должна измениться, со всеми людьми, которые были в системе", - подчеркнул экс-глава Одесской облгосадминистрации.

Ранее Авакову журналисты задали вопрос о его отношении к возвращению Саакашвили. Глава МВД отказался на него отвечать.

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Теги: Петр Порошенко, арсен аваков, михаил саакашвили
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