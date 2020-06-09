Саботаж, кража технологий, планы врага. Что Зеленский поручил внешней разведке

Служба внешней разведки должна выявлять потенциальные угрозы для Украины, противодействовать невыгодным для государства проектам, помогать вернуть оккупированные территории и способствовать развитию оборонно-промышленного комплекса, добывая информацию о технологиях. Эти и другие задачи озвучил президент Владимир Зеленский во время представления нового главы Службы Валерия Кондратюка, передает пресс-служба главы государства.
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По словам президента, главная задача разведки – добывать предупредительную информацию о планах врага и противодействовать им, в том числе вражеским информационным операциям. Служба должна сосредоточить усилия на "торможении невыгодных для Украины проектов" и защите экономических интересов государства.
Также разведка должна помогать украинскому ОПК производить собственные образцы вооружения и военной техники.
"Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, - это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины", - подчеркнул Зеленский.
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Президент также добавил, что ждет от разведки информацию, которая поможет сформировать переговорную позицию в Минской группе и в нормандском формате.
Помимо того, Зеленский поручил Службе защищать украинцев за границей в условиях глобальных потрясений: пандемии коронавируса, деятельности террористов и международных преступников.
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