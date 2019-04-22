Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 14:54

Садовой объяснил, почему во Львовской области победил Порошенко

Садовой объяснил, почему во Львовской области победил Порошенко - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Львовская область стала единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали за Петра Порошенко

Реклама
Реклама

Мэр Львова Андрей Садовый, который возглавляет партию Самопомощьобъяснил, почему Львовская область проголосовала во втором туре выборов за действующего президента Петра Порошенко и сказал, что поддержит законопроекты Владимира Зеленского, который побеждает в целом по Украине. Об этом политик рассказал в эфире Громадського.

"Львов - самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко по курсу Европа - ЕС - НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко этом говорил твердо, каждый день, системно", - ответил Садовый.

Реклама

Он считает, что скорый визит Зеленского во Львов и открытый разговор помогут ему получить "поддержку и понимание" местных.

Садовый добавил, что его партия Самопомощь в парламенте готова поддерживать инициативы Зеленского.

"Мы будем поддерживать все законы, которые будут полезны для государства. Мы это делали на протяжении всей каденции, будем делать до конца этой каденции. Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда", - резюмировал политик. 

По состоянию на 14:00 22 апреля, ЦИК обработала 98,08%. За Порошенко отдали голоса 62,82% избирателей (1 271 922 человек). Он победил на всех округах области.

По мнению мэра Львова Андрея Садового, украинский политический истеблишмент "умножен на ноль" победой во втором туре выборов президента Владимира Зеленского

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, голосование, андрей садовый, львовская область
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 