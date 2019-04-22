Садовой объяснил, почему во Львовской области победил Порошенко

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова Андрей Садовый, который возглавляет партию Самопомощь, объяснил, почему Львовская область проголосовала во втором туре выборов за действующего президента Петра Порошенко и сказал, что поддержит законопроекты Владимира Зеленского, который побеждает в целом по Украине. Об этом политик рассказал в эфире Громадського.

"Львов - самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко по курсу Европа - ЕС - НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко этом говорил твердо, каждый день, системно", - ответил Садовый.

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Он считает, что скорый визит Зеленского во Львов и открытый разговор помогут ему получить "поддержку и понимание" местных.

Садовый добавил, что его партия Самопомощь в парламенте готова поддерживать инициативы Зеленского.

"Мы будем поддерживать все законы, которые будут полезны для государства. Мы это делали на протяжении всей каденции, будем делать до конца этой каденции. Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда", - резюмировал политик.

По состоянию на 14:00 22 апреля, ЦИК обработала 98,08%. За Порошенко отдали голоса 62,82% избирателей (1 271 922 человек). Он победил на всех округах области.

По мнению мэра Львова Андрея Садового, украинский политический истеблишмент "умножен на ноль" победой во втором туре выборов президента Владимира Зеленского.