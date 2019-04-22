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22.04.2019, 11:40

Садовый о Зеленском: Политический истеблишмент умножен на ноль

Садовый о Зеленском: Политический истеблишмент умножен на ноль - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Андрей Садовый сказал, что нужно "и защитить институт (президентства), и дать возможность спрашивать с него, если он начинает заплывать за буйки"

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Мэр Львова Андрей Садовый, который возглавляет партию Самопомощь, считает, что вся система действующей власти "умножена на ноль" после победы во втором туре выборов президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире одного из телеканала, передает пресс-служба политика.

"Украинский политический истеблишмент умножен на ноль результатами сегодняшнего голосования", - сказал он о втором туре выборов, отметив, что страну в ближайшее время ждет "большая уборка".

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"Никто никому не даст никакой возможности сойти с того курса, на котором сегодня государство, потому что народ, заплатив жизнями десятков тысяч людей на войне, очень навороченный", - заявил он.

Садовый добавил, что нужно "убрать всю политическую грязь, которая была вылита на наши головы в последние месяцы".

Он выразил надежду, что в скором времени будет принят закон о президенте, чтобы "и защитить институт, и дать возможность спрашивать с него, если он начинает заплывать за буйки".

По данным ЦИК на на 08:26 22 апреля, обработано 90,0% бюллетеней: Зеленский - 73,17%, Порошенко - 24,5%. Действующий президент уже поздравил Зеленского с победой. Также свои поздравления уже высказал из РФ беглый президент Украины Виктор Янукович и премьер страны-агрессора России Дмитрий Медведев. Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов". Митрополит УПЦ МП Онуфрий его благословил.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей садовый, выборы-2019, мэр львова
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