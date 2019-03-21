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21.03.2019, 06:19

Садовый больше не хочет быть мэром Львова: заявление

Садовый больше не хочет быть мэром Львова: заявление - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Андрей Садовый был мэром Львова на протяжении 13 лет. Теперь он хочет работать "на уровне государства"

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Действующий мэр Львова и лидер партии Самопомощь Андрей Садовый больше не будет баллотироваться в пост городского главы. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Заканчивается моя третья каденция на посту председателя Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили моложе, мудрее, талантливее, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", - заявил он.

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На вопрос о том, кем он видит себя дальше или какой пост во власти хочет получить, Садовый четко не ответил. 

"Моя задача сегодня – работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву. Ведь сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета, и также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов – этого я и не позволю" – отметил городской глава.

1 марта мэр Львова Андрей Садовый и Дмитрий Гнап из партии Сила людей сняли свои кандидатуры с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Нардепы от БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко п​одали заявление о выходе из фракции. Они поддержали кандидата в президенты Гриценко. Ранее Залищук стала его советником.  

Позже Садовый рассказал, что за несколько дней до встречи с Гриценко он в Киеве встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.  

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Теги: выборы, андрей садовый, мэр львова
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