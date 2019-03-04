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04.03.2019, 20:54

Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры

Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова снялся с выборов в пользу Гриценко

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Мэр Львова Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины. Об этом сообщила на своем сайте объединения Самопомощь, которое выдвигала Садового.

"Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение", - прокомментировал Садовый.

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Политик призвал избирателей прийти на участки в день голосования.

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1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".

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Теги: выборы-2019, андрей садовый, анатолий гриценко
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