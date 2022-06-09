Самолет ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Сумской областью: фото

Самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету над Роменским районом Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Над Роменским районом сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!" – написал он.

Живицкий опубликовал фото обломков.

Читайте также: Разбор | Государство обещало ремонт поврежденного жилья. Но это будет нескоро: что уже известно

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.