Самолет ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Сумской областью: фото
09.06.2022, 20:54
Фото: Telegram Живицкого
Самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету над Роменским районом Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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"Над Роменским районом сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!" – написал он.
Живицкий опубликовал фото обломков.
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