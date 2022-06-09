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Самолет ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Сумской областью: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 20:54
Самолет ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Сумской областью: фото - Фото
Фото: Telegram Живицкого

Самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету над Роменским районом Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Над Роменским районом сегодня днем во время воздушной тревоги самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!" – написал он.

Живицкий опубликовал фото обломков.

Самолет ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Сумской областью: фото

Самолет ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Сумской областью: фото

Самолет ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Сумской областью: фото

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Вадим Ребрина
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обстрел Сумы дмитрий живицкий
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