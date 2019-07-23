Самовыдвиженцы могут войти в Слугу народа, но есть условие

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков допускает, что депутаты-самовыдвиженцы смогут войти к ним во фракцию, но для этого им придется пройти "входной контроль". Об этом глава Слуги народа заявил в интервью Интерфакс.

"Теоретически, наверное, да. Мы сейчас этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в том числе, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", - заявил Разумков.

Говоря о возможной проверке кандидатов, глава Слуги народа уточнил, что: "Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет где-то видоизменен".

Ранее Разумков сказал, когда в Украине могут пройти местные выборы.