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Самовыдвиженцы могут войти в Слугу народа, но есть условие

Самовыдвиженцы могут войти в Слугу народа, но есть условие - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.07.2019, 16:40

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-самовыдвиженцы смогут войти к ним во фракцию, но все "зависит от того, кто эти люди"

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков допускает, что депутаты-самовыдвиженцы смогут войти к ним во фракцию, но для этого им придется пройти "входной контроль". Об этом глава Слуги народа заявил в интервью Интерфакс

"Теоретически, наверное, да. Мы сейчас этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в том числе, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", - заявил Разумков. 

Говоря о возможной проверке кандидатов, глава Слуги народа уточнил, что: "Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет где-то видоизменен".

Ранее Разумков сказал, когда в Украине могут пройти местные выборы.

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Слуга народа фракция Дмитрий Разумков
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