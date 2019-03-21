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21.03.2019, 14:05

Самый большой бюллетень: если сложить в ряд, достигнешь Уругвая

Самый большой бюллетень: если сложить в ряд, достигнешь Уругвая - Фото
Татьяна Слипачук и директор полиграфкомбината Юрий Онищенко с бюллетенем (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ЦИК отметили, что бюллетень имеет десять степеней защиты

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В этом году на выборах президента Украины бюллетень будет самый большой за время независимости страны. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, бюллетень имеет десять степеней защиты, стоимость одного бюллетеня составляет четыре гривни 26 копеек.

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Глава ЦИК Татьяна Слипачук уточнила, что сегодня идет печать исключительно бюллетеней относительно голосования, которое назначено на 31 марта 2019 года. "Речь о печати каких-либо других бюллетеней идти не может, потому что ни форма, ни содержание такого бюллетеня еще не утверждены ЦИК, так как никому неизвестно, будет ли второй тур и кто именно будет значиться в этом втором туре в бюллетене", - подчеркнула Слипачук.

Размер одного бюллетеня на президентских выборах – 20 на 80 см, он содержит сведения о 39 кандидатах.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

"Если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 тысячи 354 км, по сути, такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая", - отметила Слипачук.

По ее словам, площадь всех заказанных бюллетеней - почти пять квадратных километров, что составляет 70 футбольных полей.

Слипачук добавила, что на полиграфкомбинате Украина с 8 марта продолжается печать избирательных бюллетеней для дня голосования .

Завершится печать бюллетеней 24 марта 2019 года.

Первые результаты экзит-пола фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевского международного института социологии и центра Разумкова будут обнародованы 31 марта в 20:00.

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Теги: бюллетень, цик, выборы-2019, евгений радченко, татьяна слипачук
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