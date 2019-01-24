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24.01.2019, 15:53

Санкции: разведка назвала сумму убытков России за четыре года

Санкции: разведка назвала сумму убытков России за четыре года - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Глава службы внешней разведки Украины Егор Божок отметил, что международные санкции "лишили российский бюджет $173 млрд"

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Бюджет страны-агрессора РФ из-за введения международных санкций за последние четыре года потерял $173 млрд. Об этом в интервью Укринформу заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок.

"За последние четыре года международные санкции, Путин называет "смехотворными", лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов. Не знаю, насколько "смехотворна" эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это - бешеные деньги", - подчеркнул Божок.

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Отвечая на вопрос, кто определил такую ​​сумму убытков, глава службы внешней разведки Украины сказал: "Это внутренние подсчеты российского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые они не афишируют.

Божок также назвал угрозы, которые есть сейчас перед мировым разведсообществом.

"Россия и ее сателлиты. Те, кто зависит или полностью находится под влиянием Российской Федерации. С кем я сегодня не общаюсь из западных партнеров, все в один голос говорят, что главная угроза безопасности - это Россия. Я не говорю, что это единственная угроза, но она главная", - отметил Божок.

22 января 2019 года глава министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Европейский союз должен будет ввести санкции против России, если в ближайшее время Москва не освободит моряков ВМС Украины, захваченных у Керченского пролива в Черном море.

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Теги: санкции против рф, служба внешней разведки, Егор Божок
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