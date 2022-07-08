Санкции запрещают. Украина против передачи Канадой турбины для Северного потока – Reuters

Украина возражает против передачи Канадой турбины российскому Газпрому для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против России. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в Министерстве энергетики Украины.

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В прошлом месяце Газпром сократил пропускную способность газопровода Северный поток-1 всего до 40% от обычного уровня, сославшись на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецкой Siemens Energy в Канаде.

По словам источника Reuters в Минэнерго, санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом.

"Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить?", – сказал он.

Высокопоставленный источник в Минэнерго сообщил, что Украина знала, что Канада готовится передать турбину.

"Если решение о передаче турбины будет принято канадцами, независимо от того, будет ли это Газпром или Германия, чтобы она передала ее дальше… это будет прецедент обхода двумя странами G7 санкций, введенных против России", – сказал источник в Минэнерго.

С 16 июня Северный поток, которым Германия получает газ из России, работает только на 40% мощности.

Россия говорит, что это связано с техническими проблемами – якобы из-за санкций Газпрома не вернули одну из турбин газопровода. В Германии уверены, что решение России сократить прокачку газа имеет политическую мотивацию.

До начала отопительного сезона Германия, как и остальные страны Евросоюза, должна заполнить подземные хранилища на 80%. Сейчас этот показатель чуть ниже 63%.

7 июля министр экономики Германии "с тяжелым сердцем" попросил Канаду вернуть турбину из Северного потока, находящуюся там на ремонте.

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Наталия Медведева

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