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Санкций недостаточно, ЕС должен дать Украине больше оружия – глава Европарламента

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 20:42
Санкций недостаточно, ЕС должен дать Украине больше оружия – глава Европарламента - Фото
Роберта Метсола (фото – ЕРА)

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен сделать больше, чтобы помочь Украине ввиду российской эскалации, предоставив больше военной техники. Об этом она сказала в комментарии CNN.

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"Я думаю, что все страны могут и должны делать больше. То, что мы увидели сегодня, показывает, что Россия продолжит дальнейшую эскалацию…. Как мы собираемся реагировать? Если наш ответ не будет пропорционален эскалации, то мы просто будем продолжать видеть, как она убивает больше людей", – сказала Метсола.

Она заявила, что санкций со стороны Европейского союза "явно недостаточно", и призвала все государства-члены объединиться и предоставить Украине больше вооружений, особенно танков.

"Украина просит их и Европейский союз имеет возможность координировать то, что он дает Украине. Я знаю, что высокие представители очень много работают над этим. Я знаю, что с военной точки зрения мы можем сделать больше", – сказала она.

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Вадим Ребрина
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ЕС оружие ракетный удар Роберта Метсола
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