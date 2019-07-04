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04.07.2019, 15:25

САП не согласна с восстановлением Труханова на посту

САП не согласна с восстановлением Труханова на посту - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель САП напомнил, что мэр Одессы является фигуратном двух серьезных производств

Мэр Одессы Геннадий Труханов - лицо подсудимое, поэтому САП не соглашается с его восстановлением в должности. Об руководитель САП Назар Холодницкий сообщил телеканалу 112.

"С таким решением мы не можем согласиться. Одесский городской председатель является подсудимым в производстве, особенно тяжелом. Одесский городской голова является подозреваемым в еще одном осуществлении по поводу недекларирования сведений, поэтому совокупность этих производств, кстати, последнее подходит также на стадию завершения, отходит к направлению в суд", - подчеркнул Холодницкий.

Сегодня, 4 июля, суд начал оглашать вердикт по Труханову и другим фигурантам дела о заводе Краян. Ранее сообщалось, что приговор мэру, возможно, будут читать около 25 часов

Через какое-то время после начала заседания пришло сообщение о "минировании" здания суда, затем еще одно.

Вчера суд также "минировали". Ничего не нашли.

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Теги: геннадий труханов, сап, назар холодницкий, одесса
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