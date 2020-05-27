САП ответила Венедиктовой: Не позорьте правоохранительную систему

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре ответили на критику в "бездействии" от генерального прокурора Ирины Венедиктовой, призвав ее не быть частью процессов "переподчинения деятельности САП целям, которые не совпадают с заданиями уголовного судопроизводства". Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

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САП обратила внимание генпрокурора на то, что общение путем съемки и размещения видео и постов в соцсетях не соответствует мировым стандартам работы правоохранительных органов. Такие действия, по их мнению, не содействуют утверждению авторитета правоохранительных органов.

В прокуратуре заявили, что им известно о "процессах переподчинения деятельности САП", которые запустили некие "политические элиты". "Призываем генпрокурора не быть частью таких процессов, не давить на прокуроров САП и позорить правоохранительную систему", - заявляют в САП.

В ведомстве напомнили, что в ВАКС находятся более 200 дел по обвинению лиц, "которые еще пять лет назад могли позвонить генпрокурору и решить все проблемы в "режиме online": "Так же как и сотни других действующих и бывших чиновников, политиков, нардепов, которых вы "не можете подвести" являются подозреваемыми, а дела расследуются несмотря на попытки избавить их такого статуса". В САП уверены, что все виновные лица понесут ответственность. Вчера Офис генпрокурора опубликовал видеообращение Венедиктовой, в котором она раскритиковала работу САП, заявив, что она "бездействует", и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень.

раскритиковала Прокуроры САП в ответ на обвинения Венедиктовой написали открытое письмо.