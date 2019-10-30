САП вызвала на допрос всех депутатов из финансового комитета Рады

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава САП Назар Холодницкий подписал повестки о вызове на допрос всем членам финансового комитета Верховной Рады после скандала с возможным подкупом депутатов. Об этом Холодницкий сообщил в комментарии журналистам, передает Укринформ.

Сегодня повестки отправлены адресатам.

"Теперь каждый из них, если, в частности, не получается со временем, может связаться с прокурором, потому что телефон указан в повестке, и может договориться о конкретном времени (допроса, - ред.)", - сказал Холодницкий.

Ранее группа депутатов из СН во главе с Дубинским "завалила" в финкомитете законопроект №2047-д об отмене схемы на сделках с недвижимостью. Открыто дело о "$30 000 взятки", которые мог получить за это кто-то из 11 нардепов.