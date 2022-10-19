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Саперы подняли из воды боевую часть российской ракеты – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 18:21
Саперы подняли из воды боевую часть российской ракеты – фото - Фото
Фото - Telegram ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что провела подводное разминирование ракетной боеголовки, которая утонула в водоеме в Киевской области.

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17 октября жители Обуховского района Киевской области сообщили ГСЧС о том, что в местный водоем упали фрагменты ракеты.

Группа подводного разминирования и специальных водолазных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС проверила водоем и подняла на поверхность боевую часть сбитой вражеской ракеты.

Фото – Telegram ГСЧС

Фото – Telegram ГСЧС

Сергій Бережний
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ГСЧС киевская область разминирование ракетные обстрелы
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