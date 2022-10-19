Саперы подняли из воды боевую часть российской ракеты – фото

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что провела подводное разминирование ракетной боеголовки, которая утонула в водоеме в Киевской области.

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17 октября жители Обуховского района Киевской области сообщили ГСЧС о том, что в местный водоем упали фрагменты ракеты.

Группа подводного разминирования и специальных водолазных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС проверила водоем и подняла на поверхность боевую часть сбитой вражеской ракеты.

19 октября Россия снова атаковала Киев и область ракетами.

Сергій Бережний

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