Савченко выдвинули кандидатом в президенты

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутата Надежду Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке террористических актов, выдвинули кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает Гражданская сеть Опора у себя в Facebook.

Сегодня, 26 января, прошел съезд партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, на котором ее и выдвинули кандидатом в президенты.

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Савченко вместе с главой центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

5 декабря Савченко объявила сухую голодовку, заявив, что следователи хотят лишить ее возможности видеться с родными и помощниками, не дают восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты. 13 декабря она голодовку прекратила.

По состоянию на 25 января полиция открыла пять уголовных производств за нарушения избирательного законодательства.