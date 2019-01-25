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25.01.2019, 21:17

Выборы-2019: открыто уже пять уголовных дел за нарушения закона

Выборы-2019: открыто уже пять уголовных дел за нарушения закона - Фото
Александр Фацевич (фото - mvs.gov.ua)

Всего на сегодня зафиксировано уже более 250 фактов нарушений избирательного законодательства

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Полиция открыла пять уголовных производств за нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил зампредседателя Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.

По его словам, на сегодня зафиксировано уже более 250 фактов нарушений избирательного законодательства, зарегистрировано пять уголовных производств. Фацевич уточнил, что одно из них - за препятствование журналистской деятельности, три связаны с хулиганскими действиями, и еще одно - подкуп избирателей.

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Кроме того сообщается, что составлено более 60 административных протоколов, которые в основном связаны с нарушением при проведении предвыборной агитации и распространением агитационных материалов.

Председатель специальной рабочей группы Иван Стойко сообщил, что одно из самых распространенных нарушений - политическая реклама без выходных данных.

По состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировала 20 кандидатов в президенты. Очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря прошлого года.

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Теги: выборы президента 2019, Александр Фацевич, избирательная кампания
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