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11.04.2019, 19:17

Сайт прокомментировал публикацию видео с Зеленским и грузовиком

Сайт прокомментировал публикацию видео с Зеленским и грузовиком - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

В Європейському майбутньому України утверждают, что опубликовали уже существующее видео

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В организации Європейське майбутнє України, в Telegram-канале которой было опубликовано видео с якобы наездом грузовика на кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявили, что не имеют отношения к созданию ролика, а "просто репостнули" его. Об этом журналисту LIGA.net сообщила сотрудница организации.

"Мы опубликовали уже существующее видео. Видео записывал и монтировал доброволец. А мы просто репостнули это видео. Насколько я помню, там есть ссылка на Facebook-страницу", - сказала сотрудница горячей линии организации.

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Она подчеркнула, что Європейське майбутнє України не имеет никакого отношения к созданию этого ролика.

Ранее сайт организации рекламировал в одном из своих видеообращений президент Петр Порошенко.

Сегодня полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика. 

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, грузовик, видео
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