Сбитый летательный аппарат РФ упал возле жилого дома. Там пожар на несколько этажей
25.02.2022, 05:08
Источник: тг-канал Антона Геращенко
После падения российского летательного аппарата загорелась жилая девятиэтажка по адресу улица Кошица 7А, пишет советник руководителя МВД Антон Геращенко.
По его словам, пожар раскинулся на пять этажей.
Спасатели тушат огонь.
"Вероятно много жертв среди мирного населения! Срочно покажите это варварство Путина на весь мир!", – написал Геращенко.
На фото – деталь от сбитого летательного аппарата.
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