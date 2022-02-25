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Сбитый летательный аппарат РФ упал возле жилого дома. Там пожар на несколько этажей

25.02.2022, 05:08
Сбитый летательный аппарат РФ упал возле жилого дома. Там пожар на несколько этажей - Фото
Источник: тг-канал Антона Геращенко

После падения российского летательного аппарата загорелась жилая девятиэтажка по адресу улица Кошица 7А, пишет советник руководителя МВД Антон Геращенко.

По его словам, пожар раскинулся на пять этажей.

Сбитый летательный аппарат РФ упал возле жилого дома. Там пожар на несколько этажей

Спасатели тушат огонь.

"Вероятно много жертв среди мирного населения! Срочно покажите это варварство Путина на весь мир!", – написал Геращенко.

На фото – деталь от сбитого летательного аппарата.

Сбитый летательный аппарат РФ упал возле жилого дома. Там пожар на несколько этажей
Катерина Амеліна
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