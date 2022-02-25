Возле Киева сбили вражеский летательный аппарат – Геращенко. Видео

Украинские военные сбили недалеко от Киева российский летательный аппарат. Об этом сообщили советник министра внутренних дел Антон Геращенко и нардеп Алексей Гончаренко в своих телеграмм-каналах.

"Браво Украинским ПВО! Взрывы это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам!", – написал Геращенко.

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"По оперативной информации, вражеский летательный Аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу – ул. Кошица 7а", - уточнил Геращенко.

Падение летательного аппарата повлекло за собой пожар в 9-этажном жилом доме, пишет советник министра.

По информации Минобороны, по состоянию на 3:00 25 февраля, ориентировочные потери российской армии составляют:

Самолеты 7 ед.

Вертолеты 6 ед.

Танки – более 30 ед.

ББМ – 130 ед.

Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек.

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Катерина Амеліна

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