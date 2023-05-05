СБУ: Бизнесмен со Львова в обход санкций поставлял в РФ "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" – фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бизнесмена со Львова, который, по данным правоохранителей, в обход санкций поставлял в Россию "Роллс-Ройсы" и "Майбахи". Об этом сообщили в СБУ.

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В Службе проинформировали, что киберспециалисты и следователи ликвидировали схему нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса.

"К организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес. Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка РФ. В частности, наладил схему переправки элитных авто на территорию РФ в обход международных торговых ограничений", – объяснили правоохранители.

В СБУ отметили, что среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia Today.

Согласно данным следствия, с августа 2022 года по март 2023 года фигурант нелегально переправил 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

"Для реализации сделки делец покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда – в Россию", – указали в Службе безопасности.

Правоохранители заявили, что мужчина еще и подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

В СБУ рассказали, что по месту пребывания фигуранта во Львове и Киеве провели обыски, в ходе которых выявили 35 печатей предприятий, в том числе офшорных компаний, вовлеченных в схему, финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Также по представлению Службы безопасности был наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в частности в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей, подчеркнули правоохранители.

В СБУ добавили, что на основании собранных доказательств организатору схемы объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору, завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебном подлоге.

3 мая 2023 года Служба безопасности и Госбюро расследований сообщили, что задержали во время получения большой взятки прокурора одной из окружных прокуратур Харькова.

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Олег Васьків

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