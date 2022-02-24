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СБУ дала рекомендации, что делать в зоне боевых действий и чего делать нельзя

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 17:36
СБУ дала рекомендации, что делать в зоне боевых действий и чего делать нельзя - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ опубликовала в Telegram рекомендации, что делать в чрезвычайной ситуации в зоне боевых действий и чего делать ни в коем случае не стоит.

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"Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам следующие краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь", – сказано в сообщении.

СБУ дала рекомендации, что делать в зоне боевых действий и чего делать нельзя

СБУ дала рекомендации, что делать в зоне боевых действий и чего делать нельзя



Вадим Ребрина
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