СБУ дала рекомендации, что делать в зоне боевых действий и чего делать нельзя

СБУ опубликовала в Telegram рекомендации, что делать в чрезвычайной ситуации в зоне боевых действий и чего делать ни в коем случае не стоит.

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"Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам следующие краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь", – сказано в сообщении.







Вадим Ребрина

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