СБУ допросит экс-айдаровца о прорыве из Луганского аэропорта

Игорь Лапин (фото - Игорь Александрович Лапин/Facebook)

Служба безопасности допросит бывшего командира роты батальона Айдар и экс-нардепа от Народного фронта Игоря Лапина. Об этом сообщил сам Лапин в Facebook.

"Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014 года. Осень 2019 г. Луцк", - написал Лапин и приложил селфи под областным управлением СБУ.

В Службе безопасности информацию о допросе Лапина пока не комментировали.

В 2017 году в Луцке сожгли автомобиль на тот момент нардепа Лапина.

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