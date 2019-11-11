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СБУ допросит экс-айдаровца о прорыве из Луганского аэропорта

СБУ допросит экс-айдаровца о прорыве из Луганского аэропорта - Фото
Игорь Лапин (фото - Игорь Александрович Лапин/Facebook)
11.11.2019, 12:07

Допрос будет касаться событий активной фазы войны в 2014 году, считает ветеран АТО и экс-нардеп

Служба безопасности допросит бывшего командира роты батальона Айдар и экс-нардепа от Народного фронта Игоря Лапина. Об этом сообщил сам Лапин в Facebook.

"Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014 года. Осень 2019 г. Луцк", - написал Лапин и приложил селфи под областным управлением СБУ.

В Службе безопасности информацию о допросе Лапина пока не комментировали.

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допрос сбу народный фронт айдар игорь лапин луганский аєропорт
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