Интерпол сдался, включил нас в "черный список" - Мазур

Игорь Мазур (Фото - Ігор Мазур - Facebook)

Освобожденный на поруки один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур не исключает новых задержаний, так как, по его мнению, Интерпол поддался натиску РФ. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Люблине, которую транслировал Укринформ.

"Интерпол, который ранее не ставил в черный список тех, кто на Кавказе освещал преступления, которые делала российская армия в 90-х годах, как в Грузии, так и Чечне, сейчас включил нас в розыск. Я не исключаю, что, кроме меня, в нем могут быть и другие", - рассказл Мазур.

Он также добавил, что по такому же делу, как у него, проходят Дмитрий Ярош, братья Тягныбок и Арсений Яценюк.

Читайте также: В Польше назвали задержание украинского ветерана "техническим"