Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Интерпол сдался, включил нас в "черный список" - Мазур

Интерпол сдался, включил нас в "черный список" - Мазур - Фото
Игорь Мазур (Фото - Ігор Мазур - Facebook)
10.11.2019, 20:21

Ветеран АТО заверяет: что не принимал участия в боевых действиях в Чечне, а приехал туда как журналист

Освобожденный на поруки один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур не исключает новых задержаний, так как, по его мнению, Интерпол поддался натиску РФ. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Люблине, которую транслировал Укринформ.

"Интерпол, который ранее не ставил в черный список тех, кто на Кавказе освещал преступления, которые делала российская армия в 90-х годах, как в Грузии, так и Чечне, сейчас включил нас в розыск. Я не исключаю, что, кроме меня, в нем могут быть и другие", - рассказл Мазур.

Он также добавил, что по такому же делу, как у него, проходят Дмитрий Ярош, братья Тягныбок и Арсений Яценюк.

Читайте также: В Польше назвали задержание украинского ветерана "техническим"

 

Напишите нам
дмитрий ярош арсений яценюк чечня Игорь Мазур интепрол тягныбок
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 