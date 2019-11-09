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В Польше назвали задержание украинского ветерана "техническим"

В Польше назвали задержание украинского ветерана "техническим" - Фото
Игорь Мазур (Фото: Ігор Мазур/Facebook)
09.11.2019, 22:10

Вице-спикер Сейма уверяет, что Польша задержала украинского ветерана только для прояснения ситуации

Задержание в Польше ветерана и одного из лидеров партии УНА-УНСО Игоря Мазура было "исключительно техническим" исполнением международных обязательств, Польша не должна поддаться на провокацию, заявила в Facebook вице-спикер Сейма Малгожата Гошевская.

Гошевская назвала Мазура "жертвой восточных соседей" и заявила, что внесение его в реестр задержаний Интерпола - это "наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести".

Гошевская заверила, что Польша задержала Мазура только для прояснения ситуации, и "дорога в Россию не является открытой". Она пообещала, что польские власти и суды тщательно изучат ситуацию, а сама она "гарантирует невиновность" Мазура и оказывает помощь.

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задержание интерпол Игорь Мазур Малгожата Гошевская
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