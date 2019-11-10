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Украинца Мазура допрашивают в прокуратуре польского Холма

Украинца Мазура допрашивают в прокуратуре польского Холма - Фото
Игорь Мазур (Фото - Ігор Мазур - Facebook)
10.11.2019, 14:10

Ветерана АТО привезли на допрос без наручников

Украинского ветерана Игоря Мазура привезли в отдел Окружной прокуратуры польского города Холма в 12:00 по украинскому времени 10 ноября. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что с Мазуром проводят первые следственные действия, то есть допрашивают. Украинца привезли на допрос без наручников.

Сегодня суд должен получить ходатайство от прокуратуры и назначить время заседания. По предварительной информации, из-за резонансного характера дела суд состоится в Люблине.

По данным консула Украины в Люблине Артема Валаха, вероятно, заседание состоится завтра утром. 

Игорь Мазур (позывной "Тополь") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку Правого сектора Киевской области. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

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Игорь Мазур польша
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