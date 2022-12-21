UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 13:29
СБУ: К схеме бегства
Фото: СБУ

В СБУ сообщили, что сотрудникам Службы удалось предотвратить побег за границу более сотни "уклонистов". Организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться "обойти" контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Стоимость "услуг" составляла от $4000. Сумма зависит от региона проживания и срочности выезда.

Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации. Затем она вносила недостоверные сведения в систему "Путь".

СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

"Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области", – говорится в сообщении.

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через госграницу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. К ее организации причастна международная преступная группировка, сообщили в СБУ.

СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

По данным следствия, злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска. Следующий канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.

СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

Для поиска "клиентов" его организаторы использовали специально созданный Telegram-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти "уклонистов" за границу на собственном автомобиле.

СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

Читайте также: Подполковник ВСУ брал 50 000 грн, чтобы "откосить" от мобилизации. Что будет уклонистам, неизвестно

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу депутат уклонист
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 