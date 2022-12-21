СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

В СБУ сообщили, что сотрудникам Службы удалось предотвратить побег за границу более сотни "уклонистов". Организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться "обойти" контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Стоимость "услуг" составляла от $4000. Сумма зависит от региона проживания и срочности выезда.

Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации. Затем она вносила недостоверные сведения в систему "Путь".

"Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области", – говорится в сообщении.

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через госграницу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. К ее организации причастна международная преступная группировка, сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска. Следующий канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.

Для поиска "клиентов" его организаторы использовали специально созданный Telegram-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти "уклонистов" за границу на собственном автомобиле.

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Вадим Ребрина

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