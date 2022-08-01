Военком брал 50 000 грн за "откос" от мобилизации. Что будет уклонистам, неизвестно
В Полтавской области взяли "на горячем" начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (экс-военкоматы), который за взятку помогал избежать призыва по мобилизации, утверждают в Госбюро расследований.
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Как уточнили в Полтавской спецпрокуратуре, в схеме посредником был местный капитан Нацполиции.
Стоимость "услуги" от военкома-подполковника ВСУ и его подельника составляла 50 000 грн.
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В итоге 30 июля ГБР вместе с СБУ задержали полицейского во время передачи части взятки от одного из призывников: от последнего требовали 18 000 грн.
Обоим сообщили о подозрении, злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.
- 15 июля набрала 25 000 голосов петиция, в которой президента Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС.
- 28 июля очередная петиция набрала 25 000 подписей: просят выпустить большинство мужчин за границу, аргументируя это тем, что "воевать должны боеспособные". Ранее он уже отвечал отказом на аналогичную петицию в мае, а затем и в июне.
- 29 июля Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации.
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