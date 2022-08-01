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Военком брал 50 000 грн за "откос" от мобилизации. Что будет уклонистам, неизвестно

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 11:36
Военком брал 50 000 грн за
Фото: vppnr.gp.gov.ua

В Полтавской области взяли "на горячем" начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (экс-военкоматы), который за взятку помогал избежать призыва по мобилизации, утверждают в Госбюро расследований.

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Как уточнили в Полтавской спецпрокуратуре, в схеме посредником был местный капитан Нацполиции.

Стоимость "услуги" от военкома-подполковника ВСУ и его подельника составляла 50 000 грн.

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В итоге 30 июля ГБР вместе с СБУ задержали полицейского во время передачи части взятки от одного из призывников: от последнего требовали 18 000 грн.

Военком брал 50 000 грн за "откос" от мобилизации. Что будет уклонистам, неизвестно

Обоим сообщили о подозрении, злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы.

Евгений Пилипенко
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