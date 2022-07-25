Министр обороны: Повестка не означает мобилизацию, нужны только отдельные специальности

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что в большинстве случаев вручение повесток происходит только для уточнения информации о военнообязанных. Об этом он сказал в понедельник в эфире телемарафона.

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"Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженными Силами, начальником Генштаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация – это по определенным особым специальностям", — сказал он.

Для примера он привел программу подготовки военных в Великобритании, где уже проходят обучение, по словам Резникова, несколько батальонов.

"Для таких командировок могут готовиться специалисты, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации – такого нет", — сказал Резников.

"Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Некоторые люди вынужденно переехали, изменили местонахождение и не стали на учет. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и проверить – он на учете, в резерве? Потому что не все стали на учет. Вот эти вручения – это в первую очередь наведение порядка", — заявил министр.

При этом он признал, что отдельные центры комплектации "ведут себя по старому формату" и раздают повестки как наказание. Резников повторил, что он категорически против такого подхода, потому что это только дискредитирует Вооруженные Силы Украины.

15 июля стало известно, что электронная петиция с требованием запретить раздавать повестки на улицах, заправках и блокпостах набрала 25 000 подписей на сайте Офиса президента.

В этот же день министр обороны Алексей Резников публично выступил против вручения повесток в военкомат как наказание за общественные проступки.

В ВСУ говорят, что военные комиссары раздают повестки в общественных местах, потому что это более эффективно, чем ходить по домам военнообязанных.

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Андрей Водяный

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