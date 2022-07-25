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Министр обороны: Повестка не означает мобилизацию, нужны только отдельные специальности

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 13:57
Министр обороны: Повестка не означает мобилизацию, нужны только отдельные специальности - Фото
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что в большинстве случаев вручение повесток происходит только для уточнения информации о военнообязанных. Об этом он сказал в понедельник в эфире телемарафона.

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"Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженными Силами, начальником Генштаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация – это по определенным особым специальностям", — сказал он.

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Для примера он привел программу подготовки военных в Великобритании, где уже проходят обучение, по словам Резникова, несколько батальонов.

"Для таких командировок могут готовиться специалисты, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации – такого нет", — сказал Резников.

"Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Некоторые люди вынужденно переехали, изменили местонахождение и не стали на учет. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и проверить – он на учете, в резерве? Потому что не все стали на учет. Вот эти вручения – это в первую очередь наведение порядка", — заявил министр.

При этом он признал, что отдельные центры комплектации "ведут себя по старому формату" и раздают повестки как наказание. Резников повторил, что он категорически против такого подхода, потому что это только дискредитирует Вооруженные Силы Украины.

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Андрей Водяный
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Алексей Резников мобилизация повестки
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