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В ВСУ объяснили раздачу повесток в общественных местах: Ходить по домам не так эффективно

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2022, 02:55
В ВСУ объяснили раздачу повесток в общественных местах: Ходить по домам не так эффективно - Фото
Фото: Ukraine Media Center

Военные комиссары раздают повестки в общественных местах, потому что это более эффективно, чем ходить по домам военнообязанных. Об этом сказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач.

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Он отметил, что в 90% случаях повестку выдают для уточнения военно-учетных данных и состояния здоровья, а не для мобилизации.

"Начальники территориальных центров комплектования выбирают наиболее вероятные места, где в кратчайшие сроки можно выполнить задачу. Они обязаны уточнять военно-учетные данные, чтобы иметь достоверную информацию о количестве военнообязанных. И ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или частному сектору, где высокие ворота, и стучать в дверь, где никто не открывает, – эффективность такой работы очень мала. А, конечно, если это общественное место, где большое скопление народа, эффективность вручения повестки будет гораздо больше", — пояснил Горбач.

Также он уточнил, что повестку необязательно должно заполнять руководитель территориального центра комплектования.

"Если внимательно посмотрим на образец повестки, определенный порядком ведения военного учета в постановлении Кабинета министров №921, там можно увидеть, что повестку может подписать руководитель учреждения, руководитель поселкового совета и другие должностные лица. Военный комиссар может выдать распоряжение, в котором указать сроки, фамилии военнообязанных, и таким способом обязать должностных лиц оповестить военнообязанных, чтобы они явились в военкомат", — отметил полковник.

Он признал, что повестка не должна использоваться как наказание, но одновременно отметил, что в Украине происходит всеобщая мобилизация.

"Поэтому, конечно, могут призываться лица, которые не совсем хотят [служить]. Но в основном люди, которые защищают, они патриоты", — сказал Горбач.

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Андрей Водяный
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Вооруженные силы Украины военкомат повестки Роман Горбач
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