UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: Давать повестки как наказание – это полная дурость

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 17:28
Резников: Давать повестки как наказание – это полная дурость - Фото
Алексей Резников (фото — EPA)

Министр обороны Алексей Резников выступает против вручения повесток в военкомат как наказания за общественные проступки. Об этом он сказал в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Резников заверил, что сейчас людей в секторе обороны достаточно, хотя набор есть. По его словам, он происходит "не в каких-то огромных масштабах", однако есть раненые и погибшие, некоторым подразделениям надо отдохнуть и восстановить боеспособность.

При этом он выступил против вручения повесток как наказания, например, за превышение скорости.

"Я считаю, что это дурость полна, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием", – сказал Резников.

Читайте также: Рейды даже ночью. Что следует знать о мобилизации: как, где и кому могут вручать повестки

В целом министр объяснил случаи с вручением повесток в общественных местах "эксцессом исполнителя".

"Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых", – сказал он.

Резников также напомнил: повестка не значит, что человека забрали в армию. Это значит, что ему надо прийти в центр комплектации, где в частности проверят – стоит ли человек на учете.

"Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?" Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти", – объяснил министр.

Читайте также: 3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания, это проблема – Монастырский

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников наказание военкомат повестки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 