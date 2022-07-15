Резников: Давать повестки как наказание – это полная дурость

Министр обороны Алексей Резников выступает против вручения повесток в военкомат как наказания за общественные проступки. Об этом он сказал в интервью BBC.

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Резников заверил, что сейчас людей в секторе обороны достаточно, хотя набор есть. По его словам, он происходит "не в каких-то огромных масштабах", однако есть раненые и погибшие, некоторым подразделениям надо отдохнуть и восстановить боеспособность.

При этом он выступил против вручения повесток как наказания, например, за превышение скорости.

"Я считаю, что это дурость полна, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием", – сказал Резников.

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В целом министр объяснил случаи с вручением повесток в общественных местах "эксцессом исполнителя".

"Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых", – сказал он.

Резников также напомнил: повестка не значит, что человека забрали в армию. Это значит, что ему надо прийти в центр комплектации, где в частности проверят – стоит ли человек на учете.

"Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?" Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти", – объяснил министр.

Сегодня набрала 25 000 подписей петиция, в которой президента Владимира Зеленского просят запретить раздавать повестки на улицах, блокпостах и АЗС.

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Марк Сировой

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