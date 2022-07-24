МВД: Нарушителей комендантского часа берем "на карандаш" для военкомов

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин предупредил нарушителей комендантского часа, что их берут "на карандаш". Когда нужно будет, ими в первую очередь заинтересуются центры комплектования Вооруженных Сил Украины, сказал Енин в интервью "Телеграфу".

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"Нарушителей комендантского часа мы берем "на карандаш". Это не значит, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь", — сказал он.

Енин заверил, что у полиции налажено плотное сотрудничество с центрами комплектования ВСУ.

Он добавил, что считает защиту Украины обязанностью каждого гражданина и не видит ничего плохого во вручении повесток на блокпостах и улицах.

"Нужно определиться: мы хотим как можно быстрее получить наши территории освобожденными или мы будем полагаться исключительно на добровольцев? Многие мои друзья, знакомые воюют на фронте. Некоторые из них погибли, некоторые получили ранения. Притом что значительная часть этих людей могла бы избежать войны, поскольку они не были в первой очереди мобилизации. А некоторые активно проводят время на пляжах или вечеринках. Это все несправедливо", — сказал Енин.

15 июля стало известно, что электронная петиция с требованием запретить раздавать повестки на улицах, заправках и блокпостах набрала 25 000 подписей на сайте Офиса президента.

В этот же день министр обороны Алексей Резников публично выступил против вручения повесток в военкомат в качестве наказания за общественные проступки.

В ВСУ говорят, что военные комиссары раздают повестки в общественных местах, потому что это более эффективно, чем ходить по домам военнообязанных.

Андрей Водяный

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