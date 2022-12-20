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СБУ нашла в Черниговской области схроны с российским оружием – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 16:55
СБУ нашла в Черниговской области схроны с российским оружием – фото - Фото
Фото – СБУ

Служба безопасности Украины выявила еще несколько схронов с российским оружием в приграничных районах Черниговской области.

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СБУ сообщает, что в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области найдены несколько спрятанных арсеналов оккупантов, которые они оставили при бегстве от контрнаступления ВСУ.

Изъяты десятки ящиков с реактивными снарядами и противотанковыми выстрелами.

В одном из схронов обнаружены около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе для РСЗО Град. В другом - более 100 зарядов для ручных противотанковых гранатометов.

На бывшем блокпосту оккупантов обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1500 патронов к нему, а в заброшенном здании – реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.

Все изъятое передано подразделениям ВСУ.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

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Сергій Бережний
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