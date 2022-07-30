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СБУ задержала подозреваемого в торговле оружием и нашла схрон в Запорожской области – фото

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30.07.2022, 13:43
СБУ задержала подозреваемого в торговле оружием и нашла схрон в Запорожской области – фото - Фото
Фото - СБУ

В Запорожье задержан подозреваемый в торговле оружием, который, как утверждается, пытался нелегально сбыть партию взрывчатых веществ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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СБУ сообщает, что во время задержания у подозреваемого обнаружили партию тротила и что средства поражения он скрытно хранил по месту жительства.

Сотрудники спецслужбы нашли в заброшенном хозяйственном здании в окрестностях Запорожья схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, в котором, среди прочего, были 5 кг тротила и пластида, реактивный заряд противотанкового гранатомета РПГ-22, гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН и более 800 патронов.

По предположению следствия, тайник мог быть обустроен для совершения диверсий.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании для него меры пресечения. Устанавливаются источники поступления оружия.

  • 12 июля СБУ сообщило, что нейтрализовала в Киевской области группировку якобы "правоохранителей", занимавшуюся нелегальным сбытом оружия и боеприпасов.
  • 21 июля ГБР сообщило, что обезвредило группу, которая под видом "военнослужащих ВСУ"  торговали оружием в Донецкой области.

Сергей Бережной
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сбу запорожская область схрон торговля оружием
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